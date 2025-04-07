Посетители одной из торговых точек в Сергиевом Посаде заметили сувениры с изображением храмов без крестов. Речь идет о подарочных бумажных сумках. Об этом сообщает издание «МК».

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Граждане подчеркнули, что магазин располагается рядом с главной городской святыней - Троице-Сергиевой Лаврой. Ежегодно сюда приезжает множество паломников и туристов. По мнению прихожан, изображение православных храмов без крестов не стыкуется с самой сутью этого места.

Как указано в источнике, компанию, на которую была оформлена сувенирная лавка, несколько дней назад закрыли. В издании «Царьград» вспомнили тенденцию изображать православные храмы без крестов, которая среди общественников называется крестопадом. Считается, что такой подход должен сгладить разногласия между адептами разных религий.