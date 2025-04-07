Пользователи сети назвали Волка из «Ну, погоди!» фэшн-иконой отечественной анимации. Исследование Rambler&Co

Розовая рубашка и черные брюки Волка из мультсериала «Ну, погоди!» были признаны самым стильным образом во вселенной героев «Союзмультфильма» – так считают 31% участников специального опроса, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно со специалистами киностудии в преддверии Дня российской анимации и предстоящего в 2026 году 90-летия знаменитой «фабрики мультфильмов».

© Скриншот

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»: «В следующем году Союзмультфильм отметит юбилей, и мы уже сейчас готовим серию мероприятий по всей стране. И, конечно же, в процессе подготовки к празднованию яркой даты нам было интересно узнать, каких героев россияне считают самыми-самыми. Наша команда была очень рада широкому отклику пользователей сети, которые приняли участие в опросе».

Согласно полученным данным, в число главных модников вошли также рок-н-рольный дуэт Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» (25%), а также new-look Мамы Дяди Фёдора (23%).

В то же время установить памятник россияне готовы отнюдь не за эффектный внешний вид – быть увековеченными в скульптуре, по их мнению, больше всех заслуживают Кот Матроскин (29%) – за практическую мудрость и хозяйственность, Чебурашка (20%) – за доброту и дружбу (20%) и Винни Пух (18%) – за философский подход к жизни.

Пользователям также предложили представить идеальную команду супергероев из персонажей «Союзмультфильма» – в итоге великолепную четверку составили «стратег и хозяйственник» Кот Матроскин (20%), «простодушный авантюрист» Волк из «Ну, погоди!» (15%), «мастер полетов и розыгрышей» Карлсон (12%), а также обладающий юмором и нестандартным мышлением Попугай Кеша (9%).

В то же время, когда участников опроса попросили выбрать образец для подражания, они отметили Дядю Федора (23%), Карлсона (18%) и Алису из «Тайны третьей планеты» (16%).

Потребность в здравомыслии и паузе респонденты однозначно выразили, назвав самой любимой анимационной цитатой «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсона (39%). В топ высказываний вошли также «У меня есть мысль, и я ее думаю!» Удава из «38 попугаев» (16%), «Щас спою!» Волка из «Жил-был пёс» и «Усы, лапы и хвост – вот мои документы!» Кота Матроскина.

В заключении респонденты рассказали, как бы хотели отметить 90-летие «Союзмультфильма» – большинство пожелали «смотреть мультфильмы целый день всей семьей и желательно под открытым небом» (34%), а также посидеть дома в ожидании чуда – «волшебника в голубом вертолете». Еще 12% хотят посетить фестиваль стритфуд еды из мультфильмов с обязательным поеданием «неправильного бутерброда» (14%), а также посмотреть парад героев «Союзмультфильма» в своем городе.

Опрос проводился по всей России с 24 марта по 2 апреля 2025 года среди 10 272 человек (51% мужчин, 49% женщин).