Штрафы за мат хотят увеличить в десять раз

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ увеличение штрафа за употребление нецензурной лексики в общественном месте до 10 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей. Соответственно, размер штрафа за мат может быть увеличен в 10 раз. Инициатива будет внесена на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.

«Мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», — сказал Александр Аксененко.

Его слова передает ТАСС.

Помимо повышения штрафов для физических лиц, также планируется значительно увеличить штрафные санкции для юридических лиц, особенно тех, кто организует концерты и другие мероприятия с участием артистов, использующих нецензурную лексику. Ранее жительницу Перми как раз оштрафовали на концерте за мат, несмотря на предупреждения полиции.