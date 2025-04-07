Отца-одиночку демобилизовали из зоны СВО спустя 2,5 года

Житель Бурятии вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине после демобилизации, связанной с тем, что он в одиночку воспитывает ребенка. Об этом сообщила омбудсмен региона Юлия Жамбалова.

По ее словам, мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года, и домой он смог вернуться спустя 2,5 года, хотя уже на момент отправки на фронт он был отцом-одиночкой. Жамбалова уточнила, что в 2017 году россиянин развелся с женой, а в 2018 году суд лишил ее родительских прав, передав ребенка отцу. Омбудсмен отметила, что решение призывной комиссии о мобилизации было отменено еще в мае 2024 года и должно было быть передано в воинскую часть Улан-Удэнского гарнизона, где служил мужчина.

Однако, по ее данным, оформление полного пакета документов заняло дополнительное время. В итоге, как сообщила Жамбалова, приказ Минобороны об увольнении военнослужащего в запас по семейным обстоятельствам был подписан в феврале 2025 года, говорится в ее публикации.

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