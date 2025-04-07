Найдена таинственно пропавшая 84 года назад советская подлодка

Военные Тихоокеанского флота и члены ветеранских организаций моряков-подводников обнаружили в заливе Петра Великого в Приморском крае подлодку типа «Малютка», затонувшую в 1941 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, найдена была дизельная субмарина М-49, связь с которой оборвалась 16 августа 1941 года. На борту подлодки находились 22 члена экипажа.

Обнаружить субмарину и установить ее тип удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов». Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и выяснили, что по размерам, форме и вооружению субмарина соответствует характеристикам подлодок типа «Малютка».

Исчезновение подлодки М-49 считается одной из самых загадочных трагедий на море в годы Великой Отечественной войны, наряду с предполагаемой гибелью подлодки М-63. Субмарина М-49 была построена в 1937 году и предназначалась для выполнения разведывательных и боевых задач.

Подлодка была экипирована современным для своего времени вооружением, имела водоизмещение в 258 тонн, две торпеды в носовом аппарате и 45-миллиметровую пушку у рубки. На момент своего исчезновения М-49 выполняла очередную боевую задачу, но по неизвестной причине связь с субмариной была утрачена. Вскоре после того, как подлодка не вышла на связь в срок, начались поисковые работы, которые не дали результатов.

Поиски возобновились около 20 лет назад. Для поисковых работ в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие корабли.