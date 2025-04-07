Выходные перенесли: в майские праздники внесли изменения

В 2025 году правительство внесло изменения в календарь выходных, что создало отличные условия для комфортного отдыха.

Главное изменение связано с переносом выходных дней из других месяцев на май, сообщает ИА DEITA.RU.

Это решение, направленное на оптимизацию отдыха граждан, позволило сформировать два продолжительных периода отдыха по четыре дня каждый, пишет «Российская газета».

Первый период: выходной, который раньше приходился на субботу, 4 января (новогодние каникулы), был перенесен на пятницу, 2 мая. В результате образовался четырехдневный отдых с 1 по 4 мая включительно.

Второй период: выходной с воскресенья, 23 февраля, был перенесен на четверг, 8 мая. Таким образом, россияне смогут отдохнуть с 8 по 11 мая включительно еще четыре дня. Это отличная возможность для более длительных поездок, реализации запланированных дел или просто для полноценного отдыха после напряженной работы.

В итоге в мае 2025 года россияне смогут насладиться 13 выходными днями, распределенными так, что дважды получат по четыре дня непрерывного отдыха. Это максимальное количество выходных в мае, уступающее лишь январским новогодним праздникам.

В мае отмечаются два официальных праздника: 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы). В этот период общее количество выходных дней составляет восемь, из которых четыре — в будние дни: с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая; с четверга, 8 мая, по воскресенье, 11 мая.

Если график позволяет работать в эти праздничные дни, можно значительно увеличить доход за месяц. Например, сотрудник с окладом 40 000 рублей, отработав два праздничных дня, получит дополнительную выплату в размере 8888,89 рубля (при дневной ставке 2222,24 рубля), что в итоге составит общую зарплату в 48 888,89 рубля.