В Забайкалье впервые за несколько лет пройдет акция "Бессмертный полк"
В Забайкальском крае акция "Бессмертный полк" снова поменяет формат - впервые за несколько лет она пройдет очно, а не онлайн. Ожидается, что участие в ней примут сотни жителей.
Как сообщили в правительстве региона, акция состоится в Чите, районах и округах Забайкалья. Всего в параде Победы задействуют свыше 1 700 человек - на 200 больше, чем в прошлом году.
Колонны двинут по площади Ленина, откроет парад рота военнослужащих-барабанщиц со знаменем Победы.
Впервые представят штандарты фронтов, модернизированные танки Т-72, также БМП-1АМ "Басурманин", танки и БМП с противодронной защитой и мотовездеходы повышенной проходимости. В механизированной колонне пройдет 55 единиц техники.