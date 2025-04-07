В Забайкалье впервые за несколько лет пройдет акция "Бессмертный полк"

В Забайкальском крае акция "Бессмертный полк" снова поменяет формат - впервые за несколько лет она пройдет очно, а не онлайн. Ожидается, что участие в ней примут сотни жителей.

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Как сообщили в правительстве региона, акция состоится в Чите, районах и округах Забайкалья. Всего в параде Победы задействуют свыше 1 700 человек - на 200 больше, чем в прошлом году.

Колонны двинут по площади Ленина, откроет парад рота военнослужащих-барабанщиц со знаменем Победы.

Впервые представят штандарты фронтов, модернизированные танки Т-72, также БМП-1АМ "Басурманин", танки и БМП с противодронной защитой и мотовездеходы повышенной проходимости. В механизированной колонне пройдет 55 единиц техники.