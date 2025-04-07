Ряд российских регионов предупредили о заморозках

В ближайшие дни на юг европейской части России вернутся заморозки. Где ждать похолодания, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, ниже нуля температура опустится в континентальных районах Краснодарского края и Ростовской области. В этих российских регионах с 8 по 11 апреля столбики термометров опустятся до минус 1-2 градусов. Также похолодание ожидается в Крыму. На полуострове ночная температура может упасть еще ниже — до минус 4 градусов. Вдобавок в понедельник-вторник, 7-8 апреля, возможны дожди и снегопад. Ветер в эти дни усилится до 20 метров в секунду.

Об усилении ветра Вильфанд предупреждает и жителей Волгоградской области: там его скорость составит до 25 метров в секунду. В Ставрополье, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию нагрянут ливни. Там порывы ветра достигнут силы в 23 метра в секунду, в горах возможен мокрый снег.

Ранее стало известно, как скоро потеплеет в столице. В Москву теплая погода вернется не раньше чем к 12-13 апреля. К этому времени дневная температура постепенно поднимется до отметки в плюс 5-10 градусов.