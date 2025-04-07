Минтруд России: число работников снизится сильнее всего в торговле

В России в сферах торговли и государственного управления сильнее всего будет наблюдаться уменьшение числа работников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

"Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал он.

По словам замминистра, снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, так как магазины внедряют системы самообслуживания. Снижение потребности в кадрах в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе. По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек.

За этот же период число занятых, как следует из прогноза, увеличится на 800 тысяч человек. В феврале руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов.