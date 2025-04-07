Россиянам объяснили, как получить дополнительный день отдыха

Работник по закону может получить дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздничный день.

Стенякина рассказала, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов, пишет РИА Новости.

"Мы дополнили статью 153 ТК РФ новыми частями. Так, новые пятая и шестая части данной статьи стали регулировать предоставление отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Часть пятая статьи 153 ТК РФ устанавливает: день отдыха по желанию работника может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день, либо день отдыха работник может присоединить к отпуску", - сообщила член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Она добавила, что часть шестая статьи 153 ТК РФ устанавливает, что работодатель обязан при увольнении работника заменить неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни денежной компенсацией, то есть работнику в день увольнения нужно выплатить сумму в виде разницы между положенной по ТК РФ оплатой работы в повышенном размере и фактически произведенной за эти дни оплатой в одинарном размере.

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