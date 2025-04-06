Запашный предложил изменить систему трудовых контрактов с артистами цирка

Необходимо устранить лазейку, за счет которой зарубежные цирковые компании и оперные сцены практически перестали напрямую сотрудничать с российскими учреждениями культуры. Об этом генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил в интервью «Парламентской газете».

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Ранее Запашный, выступая на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству 25 марта, предложил разработать и внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом: это заключение трудовых контрактов еще на этапе поступления и обучения будущих профессиональных артистов буквально с первого курса и на достаточно приличный срок.

«Самые знаменитые цирковые компании, оперные сцены практически перестали напрямую сотрудничать с учреждениями культуры Российской Федерации. Почему? Потому что они предлагают контракты нашим сотрудникам на условиях: «Ребята, увольняйтесь и заключайте с нами частные контракты». Что они и делают», — сказал дрессировщик.

По словам Запашного, заключая трудовые отношения с любым работником, например в цирковом искусстве, и получая заявление на увольнение, ему как работодателю в течение двух недель необходимо подписать его, и человек вправе уволиться без отработки.