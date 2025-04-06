Названы места возможных землетрясений в европейской России

В западной части страны имеются регионы, где возможны землетрясения. Это Калининград, Крым и Кавказ. Об этом рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист перечислил европейские регионы России, считающиеся сейчас сейсмоактивными.

«Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. Также в Крыму может быть… Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край», — сказал Завьялов.

Он напомнил, что в первой половине 2000-х годов произошло так называемое Калининградское землетрясение. Были разрушены мосты, железнодорожное полотно.

Эксперт добавил, что землетрясения в Москве маловероятны, земная кора здесь «не продуцирует» эти природные явления.

В воскресенье сейсмологи сообщили о подземных толчках в Кемеровской области.