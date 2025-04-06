Сейсмолог РАН назвал места возможных землетрясений в европейской России

Майк Габриелян

В западной части страны имеются регионы, где возможны землетрясения. Это Калининград, Крым и Кавказ. Об этом рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Названы места возможных землетрясений в европейской России
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Специалист перечислил европейские регионы России, считающиеся сейчас сейсмоактивными.

«Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. Также в Крыму может быть… Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край», — сказал Завьялов.

Он напомнил, что в первой половине 2000-х годов произошло так называемое Калининградское землетрясение. Были разрушены мосты, железнодорожное полотно.

Эксперт добавил, что землетрясения в Москве маловероятны, земная кора здесь «не продуцирует» эти природные явления.

В воскресенье сейсмологи сообщили о подземных толчках в Кемеровской области.

Общество