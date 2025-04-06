Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

Мужчина, пострадавший от нападения медведя в подмосковной Шаховской, пришел в себя, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев. Его слова приводит пресс-служба Минздрава Московской области.

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Больному предстоит еще несколько этапов лечения.

«Раны все заживают, нет воспалений. Вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьет жидкость... Настроение у него хорошее, разговаривали с ним сегодня, это уже серьезное продвижение и наша большая радость», - сказал Бутаев.

Сейчас главное избежать некроза мягких тканей, добавил врач. Возможное наличие этой проблемы представляет главное беспокойство для специалистов на данном этапе лечения.

Мужчина подвергся нападению медведя, когда искал в лесу сброшенные оленьи рога, сообщили спасатели. В экстренную службу позвонили его родственники, мужчине удалось связаться с ними после нападения хищника.

Истерзанного удалось позже найти благодаря сотрудникам МЧС и егерям. После на вертолете его доставили в Красногорскую больницу в тяжелом состоянии, сообщили в областном Минздраве.