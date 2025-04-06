Московский снегопад накроет еще три региона

Снегопад, который в ночь на воскресенье, 6 апреля, накрыл столичный регион, продолжит свое движение в сторону Волго-Вятского района, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его словам, снегопады пройдут в Нижегородской области, на севере Пензенской и в южных районах Кировской. Вместе с тем, уточнил метеоролог, в эти регионы циклон придет уже ослабевшим, поэтому осадки будут не такими интенсивными».

Ильин пояснил, что 8 апреля возможен сильный снегопад в Приволжском федеральном округе, в частности, в окрестностях Казани.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, в свою очередь, что зима в столичном регионе задержится на всю следующую неделю. По ее словам, средняя суточная температура воздуха будет отрицательной, что не позволит снегу таять.

Стали известны последствия апрельского снегопада в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в подмосковной Коломне обновлён суточный рекорд по количеству осадков — за прошедшую ночь там выпало 12 мм осадков, что на 7 мм больше, чем было у прежнего «мокрого» лидера 6 апреля 1970 года.