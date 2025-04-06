Патриарх Кирилл наградил орденом Маргариту Симоньян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян орденом равноапостольной княгини Ольги (III степени). Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Патриарх поздравил Симоньян с днем рождения, отметив, ее высочайший профессионализм и ответственное отношение к делу.

По словам предстоятеля РПЦ, «в условиях тотального идеологического давления на нашу страну» Симоньян смогла создать масштабные медиаплатформы. Они объективно освещают важнейшие события, знакомят мир с позицией России и способствуют развитию диалога между людьми.

«Во внимание к Вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)», — сказано в поздравлении.

В заключение патриарх пожелал, чтобы Милостивый Господь ниспослал имениннице силы и вдохновение и подал ей и ее близким доброе здравие и укрепление в дальнейших трудах.