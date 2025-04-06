Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко

Актриса театра и кино, народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко скончалась 6 апреля на 91-м году жизни. Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в социальных сетях.

© «За двумя зайцами» (1961)

— Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье! — говорится в публикации.

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погреба Броварского района Киевской области. Она работала во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре, где сыграла множество ролей и ставила спектакли как режиссер-постановщик. Также она преподавала актерское мастерство на искусствоведческом факультете Львовского университета.

В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки Украинской ССР. Она снялась в таких фильмах, как «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении».