Гладков: "Белгород-Арена" полностью восстановлена после обстрелов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о полном восстановлении многофункционального спортивно-концертного комплекса "Белгород-Арена".

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Знаковая для Белгорода арена пострадала во время массированных атак ВСУ в марте прошлого года. Враг повредил кровлю, фасад, инженерные системы, внутренние помещения и прилегающую к комплексу территорию. К сегодняшнему дню все повреждения устранены.

"Благодарен правительству Российской Федерации и лично председателю Михаилу Владимировичу Мишустину за выделенные 170 миллионов рублей на восстановление "Луча", "Белгород-Арены", "Сирени", стадиона "Химик" и ледовой арены в Шебекино", - сообщил Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что к полученным федеральным средствам область добавила еще 53 миллиона своих. Все они пошли на восстановление спортивных объектов.