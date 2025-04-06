В Москве началось принесение ковчега с мощами патриарха Тихона в города СГ

В день 100-летия кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, которое отмечается 6 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря Москвы, где покоятся мощи святителя Тихона. И после литургии от Донского монастыря началось принесение ковчега с мощами патриарха Тихона в города России и Беларуси, сообщил сайт Московского патриархата.

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Принесение ковчега с мощами святителя Тихона охватит 90 больших городов России и Беларуси и завершится 9 октября 2025 года. Принесение будет сопровождаться различными мероприятиями - круглыми столами, концертами, лекториями, научными конференциями.

Патриарх Тихон стал 11-м патриархом и был избран на Поместном соборе Православной российской церкви 1917-1918 годов. Оставаясь патриархом до своей кончины 7 апреля 1925 года, он подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. 1 ноября 1981 года патриарх Тихон был канонизирован.