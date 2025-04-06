Потомок Екатерины II и Потемкина решил заняться бизнесом в России

Андрей Калагеорги, прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина, решил заняться в Санкт-Петербурге связанным с исполнительским искусством бизнесом. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, Калагеорги получил гражданство России в январе 2024 года, в 2025 году зарегистрировался в северной столице в качестве индивидуального предпринимателя.

«Сведения об основном виде деятельности: деятельность в области исполнительских искусств», — отмечается в регистрационных документах.

Ранее Калагеорги сообщил, что родился в Сан-Франциско, но всегда знал, что вернется на историческую родину. Он пояснил, что в настоящее время живет в 200 метрах от Дворцовой площади и того самого дворца, где восседала на троне его прародительница Екатерина II.

«Запад не имеет никакого отношения к тому, что происходит в России. Зачем они к нам лезут? Новороссия — это часть России, она всегда ей была. Я люблю Крым, приезжал туда, потому что с детства слышал о нем рассказы. А в Америке мы всегда были врагами, меня избивали из-за того, что я русский», — уточнил потомок императрицы.

По его словам, он активно знакомится с русской культурой, в семье с детьми общается исключительно на русском.