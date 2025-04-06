Время ожидания общественного транспорта в России достигло рекорда
Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет — 15 минут и 48 секунд в обе стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это почти на четыре минуты больше аналогичного показателя двумя годами ранее.
Согласно исследованию, до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут. Также в материале говорится, что россияне стали меньше пользоваться общественным транспортом, совершая в месяц примерно 17 поездок. Еще два года назад их было почти 18.
Ранее в российском правительстве состоялось совещание по ужесточению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Речь шла в первую очередь о водителях электросамокатов и электровелосипедов. Одна из важных инициатив — это пересмотр классификации электротранспорта. Так, средства передвижения мощностью от 100 до 250 Вт могут также относить к СИМ, а уже более мощные аппараты будут считаться мопедами, то есть управление ими будет требовать получения прав.
Тем временем в Екатеринбурге с апреля контролеры Центра управления перевозками (ЦУП) начнут штрафовать безбилетных пассажиров с помощью сотрудников Росгвардии. Предполагается, что сотрудники Росгвардии будут сопровождать контролеров или прибывать по вызову в случае отказа пассажира предъявить документы.