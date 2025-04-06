Время ожидания общественного транспорта в России достигло рекорда

Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет — 15 минут и 48 секунд в обе стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это почти на четыре минуты больше аналогичного показателя двумя годами ранее.

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Согласно исследованию, до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут. Также в материале говорится, что россияне стали меньше пользоваться общественным транспортом, совершая в месяц примерно 17 поездок. Еще два года назад их было почти 18.

Ранее в российском правительстве состоялось совещание по ужесточению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Речь шла в первую очередь о водителях электросамокатов и электровелосипедов. Одна из важных инициатив — это пересмотр классификации электротранспорта. Так, средства передвижения мощностью от 100 до 250 Вт могут также относить к СИМ, а уже более мощные аппараты будут считаться мопедами, то есть управление ими будет требовать получения прав.

Тем временем в Екатеринбурге с апреля контролеры Центра управления перевозками (ЦУП) начнут штрафовать безбилетных пассажиров с помощью сотрудников Росгвардии. Предполагается, что сотрудники Росгвардии будут сопровождать контролеров или прибывать по вызову в случае отказа пассажира предъявить документы.