Вильфанд назвал дату окончания горнолыжного сезона в России

Очень много снега выпало в этом году в Северокавказских республиках и Сочи, горнолыжный сезон мог бы продлиться до середины апреля, но из-за теплой погоды он завершится уже к воскресенью. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Выпало очень много снега в Северокавказских республиках и в Сочи. Но после очень теплой погоды, почти летней погоды, в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа снег начал заметно подтаивать", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что прошедшие дожди поспособствовали формированию лавиноопасной ситуации. Научрук Гидрометцентра подчеркнул, что крайне опасно находиться там, где еще есть снег, поскольку существует риск схода лавины. Также Вильфанд рассказал, что спрогнозировать последние заморозки в Москве почти невозможно, но жителей столицы может ждать достаточно переменчивая погода.

По его словам, уже с 5 апреля в столичный регион вернутся отрицательные температуры в ночные часы и прохладные дни с повышением температур до +5℃. После этого периода заморозки могут закончиться, но холода все равно могут вернуться, как, например, прошлой весной 2024 года, когда снег шел даже 9 мая, напомнил специалист.