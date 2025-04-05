Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

В Белгородской области скончался советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации Старооскольского городского округа региона Владимир Жданов.

© Газета.Ru

Он отметил, что покойный был художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженным деятелем искусств РФ и Севастополя, а также почетным гражданином городского округа.

«Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — сообщил Жданов.

Он добавил, что любовь к театру, преданность делу и талант помогли Лосеву воспитать много артистов и создать уникальную актерскую школу. Чиновник выразил соболезнования близким и коллегам режиссера.

Лосев родился в Ленинграде 23 октября 1946 года, окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, а затем ассистентуру-стажировку и аспирантуру Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Сначала он преподавал актерское мастерство и режиссуру в Челябинске, потом работал по специальности в Севастополе. Почти 20 лет Лосев был режиссером Рижского театра русской драмы. Кроме того, ставил спектакли в Болгарии, на Украине и в Литве. В 2001 году пришел в Старооскольский театр для детей и молодежи.