Умерла заслуженный работник культуры РФ Маргарита Литвин

Заслуженный работник культуры РФ и научный сотрудник музея-квартиры Евгения Вахтангова Маргарита Литвин умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщил Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в телеграм-канале.

"Сегодня от нас ушла Маргарита Рахмаиловна Литвин. Человек, посвятивший истории театра Вахтангова всю свою жизнь. Не могу сейчас подобрать нужных слов. Пусть земля Вам будет пухом. Будем помнить всегда!", - говорится в сообщении.

Маргарита Литвин проработала в музее-квартире Евгения Вахтангова более 60 лет. При ее участии были изданы книги и научные статьи о Театре Вахтангова, сняты документальные фильмы.