Умерла заслуженный работник культуры РФ Маргарита Литвин

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Заслуженный работник культуры РФ и научный сотрудник музея-квартиры Евгения Вахтангова Маргарита Литвин умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщил Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в телеграм-канале.

Умерла заслуженный работник культуры РФ Маргарита Литвин
© РИА Новости
"Сегодня от нас ушла Маргарита Рахмаиловна Литвин. Человек, посвятивший истории театра Вахтангова всю свою жизнь. Не могу сейчас подобрать нужных слов. Пусть земля Вам будет пухом. Будем помнить всегда!", - говорится в сообщении.

Маргарита Литвин проработала в музее-квартире Евгения Вахтангова более 60 лет. При ее участии были изданы книги и научные статьи о Театре Вахтангова, сняты документальные фильмы.

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Кирилл Крок
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