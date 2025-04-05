Священник РПЦ сбил два дрона ВСУ

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков во время эвакуации мирных жителей из Суджи был вынужден защищать людей от атак БПЛА, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Священнослужитель уточнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен. Вместе с тем, в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия.

По его данным, насельник Николаевского Горнальского монастыря под Суджей иеромонах Мелетий (Пестунов) и иерей Игорь Васюков вывезли 70 жителей из Суджи и окрестностей в Курск на лечение и реабилитацию.

«Им [священникам] неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — отметил митрополит.

В РПЦ заметили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.