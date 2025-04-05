Роспотребнадзор сделал заявление о лихорадке чикунгунья

Случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы на территории России, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что на находящемся под юрисдикцией Франции острове Реюньон в Индийском океане введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья.

«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире. На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.

Во французской Мартинике выявили первый случай заболевания чикунгуньей

В основном, заметили в ведомстве, переносчиками заболевания являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они также могут передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.

Ранее сообщалось, что на планете с начала 2025 года зарегистрировано свыше 98 тыс. случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья.