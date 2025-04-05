Россиянам предложили праздновать Новый год каждый день

Житель Екатеринбурга Алексей Лабырин запатентовал «Елку мира». Это проект небоскреба, в котором любой сможет праздновать Новый год каждый день, сообщает Baza Telegram-канале.

Лабырин предложил превратить телевышку города в центр развлечений. Известно, что мужчина начал проект по реконструкции телебашни еще в 2013 году, но проработать ее смог только в 2024-му, но конструкцию уже снесли. Однако это не помешало екатеринбуржцу составить бизнес-план и оформить заявку в Роспатент, которая была одобрена.

Согласно проекту, в здании расположатся площадки для выставок и концертов, аттракцион для кругового спуска в прозрачных трубах, фуд-корт и смотровая площадка. На шпиле сооружения окажется световой луч, «символ глобального притяжения и света, даруемого людям новогодним праздником». В башне окажется 29 многоуровневых этажей, стилизованных под новогодние традиции и обычаи стран мира.

Екатеринбургская телебашня — недостроенная конструкция, которая предназначалась для охвата телерадиосигналом Свердловской области. Основная часть была построена в 1986-1989 годы, после прекращения финансирования работ в 1990 году оказалась в заброшенном состоянии.

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