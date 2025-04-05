У пяти медсестер одного этажа больницы одновременно обнаружили опухоль мозга

В больнице Ньютон-Уэллсли заявили, что у 11 работников родильного отделения, которое расположено на пятом этаже здания обнаружены проблемы со здоровьем, сообщает NBC News.

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У пятерых медицинских сестер нашли доброкачественные опухоли головного мозга. У двух женщин обнаружили менингиомы. Руководство медицинского учреждения заявило: "Расследование не обнаружило никаких экологических рисков, которые могли бы быть связаны с развитием опухоли головного мозга".

Комиссия изучала несколько возможных причин болезни. Члены комиссии исключили водоснабжение, одноразовые маски, химиотерапию и рентгеновские лучи этажом ниже.

Но профсоюз - Ассоциация медсестер Массачусетса, ведущий переговоры о компенсации медицинским работникам в больнице Ньютон-Уэллсли заявил, что намерен продолжить расследование.

Американское онкологическое общество заявило: «Нет ничего необычного в том, что у нескольких людей на относительно небольшой территории развивается рак примерно в одно и то же время".