В России собрались выпустить монету с изображением Жириновского

Газета.Ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выпустить к 35-летию партии юбилейную монету, посвященную ее основателю Владимиру Жириновскому. Об этом пишет Ura.ru.

В России собрались выпустить монету с изображением Жириновского
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Соответствующий договор отправили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Тем не менее зампред регулятора Сергей Белов отметил, что есть определенные ограничения для использования Центробанком изображений и имен россиян при выпуске монет. Поэтому он запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.

Сколько Банк России может выпустить коллекционных рублей, не сказано.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года представили нейросеть «Жириновский». Ее обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера ЛДПР. Нейросеть хорошо имитирует голос политика.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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