В Госдуме попросили Роспотребнадзор убрать сахар и соль со столов в общепите
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах.
По его словам, на сегодняшний день в России распространены ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием.
«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — цитирует Даванкова РИА Новости.
При этом он уточнил, что солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.
Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева ранее предложила Минздраву России внедрить стоп-знак и цветовые метки для «вредных» продуктов — соответствующий запрос она направила в ведомство.
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