В Госдуме попросили Роспотребнадзор убрать сахар и соль со столов в общепите

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах.

По его словам, на сегодняшний день в России распространены ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием.

«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — цитирует Даванкова РИА Новости.

При этом он уточнил, что солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева ранее предложила Минздраву России внедрить стоп-знак и цветовые метки для «вредных» продуктов — соответствующий запрос она направила в ведомство.

Врач-диетолог НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова также рассказала о полезном перекусе для офисных сотрудников.