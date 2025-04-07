Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность японской НПО

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность японской НПО
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Ассоциации по вопросам северных территорий»* на российской территории.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что штаб-квартира данной НПО находится в Токио в Японии.
Данная организация финансируется из японского госбюджета — поступаемые в НПО средства идут на разработку методик по передаче Японии российских Курильских островов.
В ведомстве добавляют, что «Ассоциация по вопросам северных территорий» также распространяет литературу и сувениры с «элементами картографической экспансии».
Ранее Elton John AIDS Foundation** был также внесён в список нежелательных организаций в России.
* Признана нежелательной организацией на территории России.
** Признана нежелательной организацией на территории России.