Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность японской НПО

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Ассоциации по вопросам северных территорий»* на российской территории.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что штаб-квартира данной НПО находится в Токио в Японии.

Данная организация финансируется из японского госбюджета — поступаемые в НПО средства идут на разработку методик по передаче Японии российских Курильских островов.

В ведомстве добавляют, что «Ассоциация по вопросам северных территорий» также распространяет литературу и сувениры с «элементами картографической экспансии».

Ранее Elton John AIDS Foundation** был также внесён в список нежелательных организаций в России.

* Признана нежелательной организацией на территории России.

** Признана нежелательной организацией на территории России.