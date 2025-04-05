ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет

Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что медицина и социальные условия позволят людям в будущем жить более ста лет, благодаря развитиям в генетике и фармакологии.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что достижения в медицине и создание благоприятных социальных условий могут позволить людям жить более ста лет, передает ТАСС.

Бердыклычев отметил, что уже сегодня многие люди по всему миру живут дольше, благодаря современным методам профилактики, улучшенному питанию и доступу к медицинской помощи. Он подчеркнул, что в будущем, благодаря достижениям в генетике, биотехнологиях и фармакологии, продолжительность жизни будет увеличиваться до возможных биологических пределов человеческого организма.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас большинство людей могут рассчитывать дожить до седьмого десятка лет. В каждой стране увеличивается как численность, так и доля пожилых людей в населении, и это характерно для России. Он привел прогноз, согласно которому с 2020 по 2050 год численность людей старше 80 лет в мире вырастет втрое и достигнет 426 млн человек.

Глава офиса ВОЗ заметил, что увеличение продолжительности жизни должно сопровождаться улучшением качества жизни. Он указал на важность создания благоприятных социальных и физических условий для пожилых людей, которые позволят им безопасно посещать общественные места, использовать транспорт и участвовать в жизни общества. Примером такого подхода является московская программа активного долголетия.

Росстат: продолжительность жизни россиян к 2045 году составит 84,5 года

Бердыклычев также упомянул, что в прошлом году Петербург стал первым российским городом, присоединившимся к глобальной сети ВОЗ, ориентированной на доброе отношение к пожилым людям. В эту сеть входят более 1,7 тыс. городов из более чем 60 стран, и все они стремятся создать лучшую среду для старшего поколения.

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Между тем академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, относящегося к молодежи, учитывая рост средней продолжительности жизни и изменения в возрастной структуре.