Стало известно о заходе в Курскую область банд мародеров

В Курскую область зашли банды украинских мародеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Свидетели Байрактара».

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По его данным, в банды вошли украинцы, живущие в приграничной зоне рядом с российской границей. В этой связи расправы над жителями Курской области открываются в новом свете, считает автор канала.

Также канал дал оценку событиям последних месяцев в курском приграничье.

«"Курская авантюра" для [украинского президента Владимира] Зеленского стала банальным карательным набегом в духе 11 века», — указано в сообщении.

Жительница Курской области рассказала о случаях мародерства

Ранее жительница Курской области заявила о «раздолбавших» ее мужу голову украинских бойцах. По ее словам, их вывело из себя незнание мужчиной украинского языка.