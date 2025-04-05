Куйвашев прокомментировал сообщения об уголовном деле в отношении него

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ему ничего не известно об уголовном деле, которое якобы начато в отношении него. Об этом он сказал в интервью «Осторожно Media».

«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — сказал чиновник.

Газета «Коммерсантъ» писала, что Куйвашев оказался в центре коррупционного скандала. По данным газеты, уже несколько дней в отношении политика проводятся активные следственные действия в Екатеринбурге и Москве, включая допросы и обыски.

Силовые структуры официально ситуацию пока не комментировали, а процессуальный статус экс-главы региона остается неопределенным. Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области 26 марта. Причины его ухода не назывались, а сам политик не стал комментировать свое решение публично. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».