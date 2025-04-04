Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что нейросеть Grok сочла один из ее постов в социальной сети правдивым. Этот пост был посвящен теме приговора главе французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По словам Симоньян, Grok подтвердил информацию, которую он написала в своем посте.

«Некоторые засомневались, что с демократией и справедливостью в райском саду что-то не так, и полезли спрашивать у новой нейросети Маска, правда мой пост или фейк. Grok подтвердил информацию. Пусть верят хотя бы нейросетям. Так победим», — заявила она.

Напомним, что в своем посте Симоньян заявила, что Ле Пен ждет тюремное заключение — позже суд в Париже действительно вынес приговор Ле Пен. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года и невозможности избираться в органы власти.