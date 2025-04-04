Мишустин утвердил принципы экспертизы школьных учебников

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единые принципы экспертизы школьных учебников и учебных пособий. Министерству просвещения поручено в течение трех месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением.

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Документ предписывает использовать единые критерии проведения экспертизы как по отношению к государственным учебникам, так и к частным. Экспертные заключения должны быть обоснованными и объективными, учитывать требования образовательных стандартов и основных общеобразовательных программ.

Принцип независимости экспертов предполагает, что привлекаемые специалисты готовят объективные и беспристрастные заключения, а принцип анонимности экспертов - что информации о них не подлежит размещению в открытом доступе в Интернете и не передается правообладателям учебников.

К экспертизе будет подключена Российская академия наук. От РАН требуется оценка материалов на предмет научной обоснованности, непротиворечивости и полноты содержания с учетом государственных образовательных стандартов.

Экспертные заключения, подготовленные Академией наук, при наличии в них замечаний пересмотру не подлежат, говорится в постановлении.