Клишас назвал «мракобесами» авторов учебника по семьеведению

Некоторые из авторов нового учебника по семьеведению занимаются «мракобесием». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире RTVI.

«Я бы предпочел, чтобы во всяком случае мои дети, когда они обучаются в школе, от людей, которые занимаются подобного рода вещами — родологией, эзотерикой и всем прочим этим мракобесием — держались подальше», — заявил собеседник издания.

В подтверждение своих слов Клишас отметил, что в Конституции РФ есть понятие традиционных ценностей. Сенатор подчеркнул, что всякого рода эзотерика и «мракобесие вроде родологии» в перечень российских традиционных ценностей не входит.

Среди прочего сенатор выразил мнение, что необходимо создать определенные критерии, которые позволили бы определять общественных деятелей, которые смогли бы стать автором школьного учебника. Клишас указал, что люди, занимающиеся разработкой учебных пособий в будущем могут стать авторитетом для детей в школе.

28 марта в Москве состоялась презентация нового учебника по семьеведению, который предназначен для школьников с 5 по 9 классы. Мероприятие провели депутат Госдумы Нина Останина, а также соавтор учебника Ксения Мосунова и главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова.

Позднее стало известно, что Мосунова является основательницей Института современной психологии и родологии (ИСПИР).

Родология — это междисциплинарная область знаний, предметом исследования в которой являются законы развития Рода и родовых программ. Считается, что это эзотерическая концепция о «родовой программе». Согласно учению, жизненные проблемы человека обусловлены травматическими событиями, происходившими с его предками. Научного подтверждения догматам этой дисциплины нет.

В результате состав авторов нового учебника вызвал критику и общественный резонанс. В частности вопросы относительно деятельности авторов нового учебного пособия прозвучали со стороны настоятеля Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павла Островского и депутата Госдумы от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой.

Священник в своем Telegram-канале поинтересовался, «кто обманул Нину Останину», отметив, что депутат выступает за запрет эзотерики в России.

В свою очередь Авксентьева выразила недоумение и указала, что «когда к выпуску учебного пособия для детей привлекаются люди, которые придерживаются ненаучной точки зрения, является неправильным стечением обстоятельств».

В ответ на это Останина заявила, что не сомневается в квалификации Мосуновой. Парламентарий отметила, что у соавтора учебника есть базовое психологическое образование. Также депутат указала, что Мосунова занималась разделом генеалогии в учебнике по семьеведению, пояснив, что та эксперт в этой теме.