Стало известно, во сколько Ефремову обойдется лечение после выхода из тюрьмы

Актеру Михаилу Ефремову придется потратить на лечение после выхода из тюрьмы больше восьми миллионов рублей. Об этом «Абзац» рассказали опрошенные эксперты.

Напомним, что в тюрьме у Ефремова начались проблемы со здоровьем. В частности, он страдает хронической обструктивной болезнью легких и имеет серьезные проблемы с зубами.

По мнению стоматологов, возвращение красивой улыбки актеру обойдется в сумму от трех миллионной рублей. Они уверены, что Ефремову понадобятся импланты, поскольку у него уже нет половины зубов.

Также актеру предстоит лечить ХОБЛ. По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, данное заболевание лечится по ОМС и может быть полностью бесплатным. Если же Ефремов решит выбрать платное лечение, то сумма может варьироваться от 1,5 до 10 тысяч рублей.

«Дорогостоящие процедуры при лечении ХОБЛ не предполагаются. Все зависит от пребывания в стационаре. Возможно, на начальном этапе потребуется кислородная терапия. Я бы посоветовал лечение в клинике. Оно будет более эффективным и быстрым», — добавил Овечкин.

Среди других затрат при лечении ХОБЛ: лекарства, лечебная физкультура, физиотерапия и пребывание в стационаре, которое будет стоить от 10 тысяч рублей в день.

Кроме того Ефремову может понадобиться лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике. Психиатр-нарколог Василий Шуров считает, что это обойдется актеру в сумму от пяти миллионов рублей.

В 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. В марте 2025 года суд удовлетворил прошение актера об УДО, он выйдет на свободу уже 9 апреля.