Малышева поддержала выплаты беременным школьницам

Андрей Дуванов

Телеведущая Елена Малышева поддержала инициативу некоторых регионов по выплате пособий беременным школьницам. Об этом сообщает «Абзац».

Малышева оценила идею платить беременным школьницам по 100 тысяч рублей
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Напомним, что ранее власти Орловской и ряда других областей приняли решение выплачивать до 100 тысяч рублей беременным школьницам, которые вовремя встанут на учет. По словам Малышевой, такая инициатива не повредит здоровью школьниц.

«Когда девочка попала в беду по незнанию, по глупости, по вине родителей, которые ей не рассказали ничего о том, откуда берутся дети, и ей готовы помочь, что же здесь плохого? Если ей сказали: “Приди, девочка, мы тебя обогреем, мы тебе поможем”. Разве это плохо?», — заявила она.

Малышева также добавила, что подобная инициатива показывает, что в правительстве регионов «по-человечески поступают по отношению к детям».

«А это дети, попавшие в беду. Их не выкидывают на улицу, не презирают, а говорят им: “Придите, пожалуйста, мы вам поможем”», — добавила телеведущая.

Ранее в Госдуме рассказали о том, что инициатива о выплатах беременным школьницам вызвала споры в обществе.

Общество
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