Малышева оценила идею платить беременным школьницам по 100 тысяч рублей

Телеведущая Елена Малышева поддержала инициативу некоторых регионов по выплате пособий беременным школьницам. Об этом сообщает «Абзац».

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Напомним, что ранее власти Орловской и ряда других областей приняли решение выплачивать до 100 тысяч рублей беременным школьницам, которые вовремя встанут на учет. По словам Малышевой, такая инициатива не повредит здоровью школьниц.

«Когда девочка попала в беду по незнанию, по глупости, по вине родителей, которые ей не рассказали ничего о том, откуда берутся дети, и ей готовы помочь, что же здесь плохого? Если ей сказали: “Приди, девочка, мы тебя обогреем, мы тебе поможем”. Разве это плохо?», — заявила она.

Малышева также добавила, что подобная инициатива показывает, что в правительстве регионов «по-человечески поступают по отношению к детям».

«А это дети, попавшие в беду. Их не выкидывают на улицу, не презирают, а говорят им: “Придите, пожалуйста, мы вам поможем”», — добавила телеведущая.

Ранее в Госдуме рассказали о том, что инициатива о выплатах беременным школьницам вызвала споры в обществе.