Россиянку отравили в психбольницу после интимного видео с сыном

Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео со своим 13-летним сыном и отправила незнакомцу. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СК России по региону.

По данным агентства, на видео жительница Воронежа совершила акт орального секса со своим 13-летним сыном. Затем она отправила данную запись незнакомцу.

«Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы», — сообщил источник в СУ СК РФ по Воронежской области.

Отмечается, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Согласно информации РЕН ТВ, жительница Воронежа не работает и не общается с мужем. У нее трое детей — двое мальчиков и девочка.