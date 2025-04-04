Россиян предупредили о грядущей аномальной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений. Как он отметил в беседе с «Татар-информ», в большинстве регионов России летом ожидается температура около и выше климатической нормы.

Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет, — объяснил эксперт.

Вильфанда добавил, что в некоторых регионах мира будет очень жарко, в то время как в других температура будет около или ниже нормы. Синоптик также подчеркнул, что в Поволжье в летние месяцы ожидается температура воздуха выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов заявил, что вернувшиеся в Москву морозы продержатся до середины апреля. По его словам, уже в ближайшие выходные температура воздуха резко упадет, а жителей столичного региона ждут осадки в виде мокрого снега.