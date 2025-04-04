Телеведущего Лушникова и журналистку Барабаш признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов телеведущего Алексея Лушникова и кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Сообщается, что Лушников распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также формировал негативный образ Вооруженных Сил России (ВС РФ). Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине и участвовал в создании материалов иноагентов.

Барабаш, по данным ведомства, также распространяла фейки о действиях властей России и формировала негативный образ ВС РФ. Среди прочего журналистка выступала против спецоперации и участвовала в материалах иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов попали стример JesusАVGN (настоящее имя — Алексей Губанов), музыкант Святослав Толстой и издание «Гласная».

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов журналисток Изиду Чаниа (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и Низфу Аршба (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Ведомство отмечало, что они распространяли недостоверную информацию о решении российских властей.