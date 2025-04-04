Женщина последовала совету астролога и разбогатела на 5 млн рублей

Россиянка из ХМАО Нелли Кабирова обратилась за советом к астрологу, а затем выиграла 5 млн рублей в лотерею, сообщил Telegram-канал «Национальная Лотерея». Женщина отметила, что ей пообещали удачу в этом году, поэтому она купила 10 билетов, один из них принес ей выигрыш. Кабирова добавила, что уже потратила деньги на закрытие ипотеки, а также планирует купить сыну питбайк.

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Порекомендовала [сыграть в лотерею] коллега, она занимается астрологией. Сказала, что в этом году ко мне идет удача. Купила 10 билетов, один из них оказался выигрышным, — рассказала Кабирова.

Ранее пенсионерка из Волгограда выиграла 1 млн рублей в лотерею «Русское лото». Победительница приобрела билет в фирменной точке продаж «Столото» накануне Дня защитника Отчества и узнала о выигрыше, проверив результаты через приложение.

По данным источника, женщина регулярно покупала лотерейные билеты на праздники, однако крупный выигрыш стал для нее полной неожиданностью. Полученные деньги она планирует направить на частичное погашение автокредита.

До этого победителем в лотерее оказалась жительница Квебека Сильви Бертран: она дважды выиграла за неделю. Сначала заработала 32 тысячи канадских долларов в шоу La Poule aux oeufs d’or, а через несколько дней — еще 100 тысяч. Женщина намеревалась потратить деньги на новую машину и ремонт.