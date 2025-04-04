Стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры

Актер Михаил Ефремов мог потратить на шумоизоляцию своей квартиры 3 млн рублей, сообщает aif.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Германа Борисова.

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Отмечается, что шумоизоляцией придется отделать не менее 180 метров.

«Хорошую бытовую шумоизоляцию можно сделать за 6,5 тыс. рублей за квадратный метр, к этому прибавить такую же сумму за отделку и тогда выйдет уже порядка 2,5-3 млн», — сказал собеседник издания.

До этого стало известно, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют.

Квартиру шумоизолируют, чтобы журналисты и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Выяснилось, что сейчас к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.