В России предложили маркировать вредные продукты

Цветовые метки и стоп-знаки на вредных продуктах предлагают ввести в России. Как сообщает «КП», соответствующую инициативу Минздраву РФ направила замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксеньтева.

Метки должны будут информировать покупателей о содержании в товаре соли, трансжиров или насыщенных жиров. Зеленая метка будет говорить о том, что вредных веществ нет или они находятся в малом количестве. Желтая будет сигнализировать о среднем содержании, а красная — о высоким. Стоп-знаки можно сопровождать изображениями или надписями, например: «Высокое содержание сахара! Регулярное употребление вредит здоровью». Они должны будут занимать не менее 20% лицевой стороны упаковки.

Авксеньтева отметила, что такие меры уже действуют в ряде других государств — в том числе в Израиле, Чили и Канаде. По оценке экспертов, они показали свою эффективность и помогают снизить потребление нездоровой пищи. Кроме того, согласно данным проекта «Стройная страна», 78% россиян считают нынешнюю систему информирования о составе продуктов неэффективной.