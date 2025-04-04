Учительницу начальных классов уволили за откровенные фото

Учительницу из Нижнего Новгорода, которая размещала в интернете откровенные фото, как сообщили в городском департаменте образования, по итогам служебного расследования уволили за неподобающее поведение.

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Ранее в местных каналах были опубликованы откровенные фотографии. Утверждалось, что на них педагог начальных классов одной из нижегородских школ.

Информация о внешкольной жизни учительницы, как уточняется, была получена учебным заведением из СМИ. Сразу же «было проведено служебное расследование» - по итогам учитель уволен с занимаемой должности.

В департаменте образования подчеркнули: поведение педагога является "неподобающим".