Сергей Никоненко отказался играть с выходящим по УДО Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает aif.ru.

Представитель Михаила Ефремова заявил, что актер вернется к съемкам после прохождения медицинского обследования и выходу по УДО. Сергей Никоненко, который сейчас задействован в спектакле «Ради жизни на земле! Василий Теркин», отказался выходить на одну сцену с коллегой. Народный артист России назвал Михаила «убийцей», тем самым намекнув на его ДТП со смертельным исходом.

«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной. Здесь я вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Он говорит: «Когда тебя предали, это все равно что тебе руки сломали. Простить? Да, простить, может быть, можно, а обнять уже не получится». Так и с Мишей. Простить могу, а обнять — нет», — высказался он.

При этом артист не отрицает таланта Михаила. Он с восторгом вспомнил его постановки в «Современнике». Более того, Никоненко убежден, что Ефремов мог бы возглавить театр, если бы не пристрастие к алкоголю.

«Его папа умел сочетать алкоголь и творчество. Здесь вот никак не получается, поэтому убийца», — пояснил артист.

Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Ефремов будет зарабатывать 2,5 млн за день съемок. подробности читайте в этой новости.