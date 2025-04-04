Правнук Сталина отказался прийти на парад Победы в Москве

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не придет на парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — сказал правнук Сталина.

Он также заявил, что не будет принимать участие в акции «Бессмертный полк».

Составлен список стран, которые отказались ехать на парад 9 мая в Москве

Ранее сообщалось, что данные о том, что уровень одобрения россиянами деятельности советского вождя Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований, «покоробили» правнука генсека Якова Джугашвили. Он заявлял, что подобные результаты опроса могут свидетельствовать о том, что многие жители страны считают преступления нормальным явлением.