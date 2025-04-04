Стало известно, сколько россиян доверяет Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос с прошлой недели на 1 п.п. и составляет 82%, 83% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенного 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (плюс 1 п.п.). Также большинство населения - 83% (плюс 1 п.п.) уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 60% (плюс 2 п.п.) участников опроса, а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 65% опрошенных (плюс 6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 47% (минус 1 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 2% (минус 1 п.п.).