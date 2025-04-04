10 российских ТВ-передач прошлого, которые вызывают шок и ностальгию

Газета.Ru
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«Империя страсти» (1997–1998). Эротическое шоу на российском ТВ, в котором участники — в том числе и девушки — оголяются вплоть до трусов? Легко, если речь идет о 90-х! «Империя страсти», которая продержалась всего два года, зато потом более 15 лет возвращалась в эфир со старыми выпусками, представляла собой игру на раздевание, в финале которого надо было на скорость облачить в одежду манекенов. Вел передачу Николай Фоменко, а ее автором выступил сценарист, параллельно придумавший успешное детское шоу «Звездный час».
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«Империя страсти» (1997–1998). Эротическое шоу на российском ТВ, в котором участники — в том числе и девушки — оголяются вплоть до трусов? Легко, если речь идет о 90-х! «Империя страсти», которая продержалась всего два года, зато потом более 15 лет возвращалась в эфир со старыми выпусками, представляла собой игру на раздевание, в финале которого надо было на скорость облачить в одежду манекенов. Вел передачу Николай Фоменко, а ее автором выступил сценарист, параллельно придумавший успешное детское шоу «Звездный час». 
© НТВ
«Лего-го!» (1995–2001). Отличный пример очевидно маркетингового проекта, которых в 90-е на отечественном ТВ было немало. «Лего-го!», позднее получившее достаточно дикое название «КБ-Легонавт», представляло собой детское шоу, где приглашенные школьники выполняли различные задания, которые были связаны с продукцией «Лего»: собирали на скорость огромную башню из больших кирпичиков — или же пытались угадать число деталей в конкретном наборе. Главным призом передачи являлась поездка в датский «Леголенд» в каникулы.
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«Лего-го!» (1995–2001). Отличный пример очевидно маркетингового проекта, которых в 90-е на отечественном ТВ было немало. «Лего-го!», позднее получившее достаточно дикое название «КБ-Легонавт», представляло собой детское шоу, где приглашенные школьники выполняли различные задания, которые были связаны с продукцией «Лего»: собирали на скорость огромную башню из больших кирпичиков — или же пытались угадать число деталей в конкретном наборе. Главным призом передачи являлась поездка в датский «Леголенд» в каникулы. 
© ОРТ
«Король ринга» (2007–2008). В середине нулевых российское телевидение разрывали всяческие спортивные шоу, где в качестве атлетов себя пробовали звезды шоу-бизнеса первой величины. На волне успеха главного спортивного проекта такого толка — «Ледникового периода» — продюсеры стали экспериментировать с разными дисциплинами. И самым любопытным детищем этих творческих поисков стал, конечно, «Король ринга». В нем знаменитости — Никита Джигурда, Отар Кушанашвили (в итоге оставшийся без зубов), Пьер Нарцисс, Валдис Пельш, Владимир Епифанцев и многие другие — выходили на ринг, где проводили бои по правила бокса. Программа, ставшая светлым предвестником осуждаемых прямо сейчас поп-ММА-промоушенов, имела сумасшедшие рейтинги, гостями поединков становились, например, голливудские легенды Дольф Лундгрен и Уилл Смит, а финальные сражения комментировала Алла Пугачева. Победителями первого и второго сезонов «Короля ринга» оказались соответственно дрессировщик Эдгард Запашный и юморист Николай Лукинский. Затем проект был закрыт. На фото: Дрессировщик Эдгард Запашный (слева), ставший победителем телешоу «Король ринга», и актер Евгений Дятлов во время финального поединка во Дворце спорта «Лужники», 2007 год
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«Король ринга» (2007–2008). В середине нулевых российское телевидение разрывали всяческие спортивные шоу, где в качестве атлетов себя пробовали звезды шоу-бизнеса первой величины. На волне успеха главного спортивного проекта такого толка — «Ледникового периода» — продюсеры стали экспериментировать с разными дисциплинами. И самым любопытным детищем этих творческих поисков стал, конечно, «Король ринга». В нем знаменитости — Никита Джигурда, Отар Кушанашвили (в итоге оставшийся без зубов), Пьер Нарцисс, Валдис Пельш, Владимир Епифанцев и многие другие — выходили на ринг, где проводили бои по правила бокса. Программа, ставшая светлым предвестником осуждаемых прямо сейчас поп-ММА-промоушенов, имела сумасшедшие рейтинги, гостями поединков становились, например, голливудские легенды Дольф Лундгрен и Уилл Смит, а финальные сражения комментировала Алла Пугачева. Победителями первого и второго сезонов «Короля ринга» оказались соответственно дрессировщик Эдгард Запашный и юморист Николай Лукинский. Затем проект был закрыт. На фото: Дрессировщик Эдгард Запашный (слева), ставший победителем телешоу «Король ринга», и актер Евгений Дятлов во время финального поединка во Дворце спорта «Лужники», 2007 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
«Перехват» (1997–1998). Шоу, явно вдохновленное американскими телепогонями за преступниками, было первым в истории отечественным проектом, официально проданным за границу по лицензии. Главным действующим лицом каждого выпуска становился водитель-«угонщик» (хотя единожды в этом качестве выступил угонщик уже настоящий), который должен был не попасться преследователям — экипажам ДПС — в течение 30 минут. Участниками «Перехвата» в разное время оказывались российские звезды, от Дмитрия Певцова до Аркадия Укупника, вел передачу, конечно, Николай Фоменко. Съемки шоу проходили на улицах Москвы, и, что еще более удивительно, «угонщики» могли нарушать правила ПДД (!!!) — за это, правда, они были обязаны остановиться на минуту в качестве штрафа. Главным призом «Перехвата» являлся автомобиль, хотя получить его было непросто из-за всячески усложнений: участники, к примеру, начинали свой заезд практически без бензина в баке и были вынуждены искать топливо в городе.
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«Перехват» (1997–1998). Шоу, явно вдохновленное американскими телепогонями за преступниками, было первым в истории отечественным проектом, официально проданным за границу по лицензии. Главным действующим лицом каждого выпуска становился водитель-«угонщик» (хотя единожды в этом качестве выступил угонщик уже настоящий), который должен был не попасться преследователям — экипажам ДПС — в течение 30 минут. Участниками «Перехвата» в разное время оказывались российские звезды, от Дмитрия Певцова до Аркадия Укупника, вел передачу, конечно, Николай Фоменко. Съемки шоу проходили на улицах Москвы, и, что еще более удивительно, «угонщики» могли нарушать правила ПДД (!!!) — за это, правда, они были обязаны остановиться на минуту в качестве штрафа. Главным призом «Перехвата» являлся автомобиль, хотя получить его было непросто из-за всячески усложнений: участники, к примеру, начинали свой заезд практически без бензина в баке и были вынуждены искать топливо в городе. 
© НТВ

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«Любовь с первого взгляда» (1991–1999). За много лет до изобретения этих ваших свайпов вправо на отечественном ТВ стартовало шоу, в котором обычные люди пытались найти себе пару — и выиграть дорогостоящий подарок. Проект, казавшийся революционным на момент выхода (все-таки шел 1991 год), стал прообразом огромного числа интернет-игр для романтических знакомств, которые добились популярности уже в нулевые — из разряда для многих культовой «Спросил, увидел, полюбил». Правила шоу были просты: в студии собирались три девушки и три парня, по взаимной симпатии образовывались пары, после чего новоявленные возлюбленные получали возможность побороться за главный приз — романтическое путешествие.
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«Любовь с первого взгляда» (1991–1999). За много лет до изобретения этих ваших свайпов вправо на отечественном ТВ стартовало шоу, в котором обычные люди пытались найти себе пару — и выиграть дорогостоящий подарок. Проект, казавшийся революционным на момент выхода (все-таки шел 1991 год), стал прообразом огромного числа интернет-игр для романтических знакомств, которые добились популярности уже в нулевые — из разряда для многих культовой «Спросил, увидел, полюбил». Правила шоу были просты: в студии собирались три девушки и три парня, по взаимной симпатии образовывались пары, после чего новоявленные возлюбленные получали возможность побороться за главный приз — романтическое путешествие. 
© ОРТ
«Позвоните Кузе» (1997–1999). Детская программа, от которой сводит олдскулы у всех детей 90-х (и дети которых, кажется, даже мельком не слышали о легендарном Кузе). Шоу стало первым в истории российского телевидения интерактивным проектом — это была удаленная детская компьютерная игра, популяризовавшая фразы «Эй, бобер! Куда попер?» и «Ну что, покатили потихоньку?». Для участия в «Позвоните Кузе» надо было, собственно, позвонить Кузе (он же Хьюго — мультяшный персонаж, придуманный в Дании), после чего можно было играть в мини-игры: телефон переводился в фоновый режим и превращался в джойстик. Программа имела сумасшедшие рейтинги, но просуществовала недолго: причиной тому стало появление у детей своих собственных компьютеров и приставок. Где, впрочем, многие продолжили играть за Кузю — в начале нулевых персонаж был главным действующим лицом огромного количества аркад.
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«Позвоните Кузе» (1997–1999). Детская программа, от которой сводит олдскулы у всех детей 90-х (и дети которых, кажется, даже мельком не слышали о легендарном Кузе). Шоу стало первым в истории российского телевидения интерактивным проектом — это была удаленная детская компьютерная игра, популяризовавшая фразы «Эй, бобер! Куда попер?» и «Ну что, покатили потихоньку?». Для участия в «Позвоните Кузе» надо было, собственно, позвонить Кузе (он же Хьюго — мультяшный персонаж, придуманный в Дании), после чего можно было играть в мини-игры: телефон переводился в фоновый режим и превращался в джойстик. Программа имела сумасшедшие рейтинги, но просуществовала недолго: причиной тому стало появление у детей своих собственных компьютеров и приставок. Где, впрочем, многие продолжили играть за Кузю — в начале нулевых персонаж был главным действующим лицом огромного количества аркад. 
© РТР
«Розыгрыш» (2003–2012). Пожалуй, самая мейнстримная передача подборки — но точно не самая рядовая. И, возможно, одна из самых жестоких в истории отечественного ТВ в принципе. Развлекательное шоу с милыми ведущими Валдисом Пельшем и Татьяной Арно, в котором сурово разыгрывали российских звезд, иногда оборачивалось для невольных участников нервными срывами и проблемами с сердцем. Розыгрыши периодически получались настолько «ту мач», что авторы программы становились ответчиками в суде: например, в одном из случаев к звездной жертве в кафе из-за якобы распространившегося смертельного вируса ворвался вооруженный отряд как бы сотрудников ФСБ, в другом — человеку сказали, что под ним настоящая бомба, в третьем — главный герой стал свидетелем жестокого «избиения». Со временем приколы в шоу сменились на более лояльные и добрые — правда, передача из-за этого достаточно ощутимо потеряла в популярности.
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«Розыгрыш» (2003–2012). Пожалуй, самая мейнстримная передача подборки — но точно не самая рядовая. И, возможно, одна из самых жестоких в истории отечественного ТВ в принципе. Развлекательное шоу с милыми ведущими Валдисом Пельшем и Татьяной Арно, в котором сурово разыгрывали российских звезд, иногда оборачивалось для невольных участников нервными срывами и проблемами с сердцем. Розыгрыши периодически получались настолько «ту мач», что авторы программы становились ответчиками в суде: например, в одном из случаев к звездной жертве в кафе из-за якобы распространившегося смертельного вируса ворвался вооруженный отряд как бы сотрудников ФСБ, в другом — человеку сказали, что под ним настоящая бомба, в третьем — главный герой стал свидетелем жестокого «избиения». Со временем приколы в шоу сменились на более лояльные и добрые — правда, передача из-за этого достаточно ощутимо потеряла в популярности. 
© Первый канал
«Битва за респект» (2008–2009). Старший брат мегапопулярных в десятые «Версусов» дебютировал на российском ТВ в эпоху, когда в России наконец начали появляться первые стадионные рэперы — например, группа «Центр», — а сам жанр набирал аудиторию сумасшедшими темпами. Для всех фанатов хип-хопа первые два сезона «Битвы за респект», участники которого не столько оскорбляли друг друга, сколько в краткие сроки писали (иногда хитовые) треки на заданную тему, был чем-то невиданным: в телеке внезапно стали показывать их молодых кумиров (ST, L'One, Ант из «25/17», Кажэ Обойма, Джиган), а судили это все дело настоящие мастодонты жанра, от Гуфа до Басты. Последним для «Битвы» сезоном стал третий — в нем оказалось куда меньше ярких и интересных участников, да и сам формат несколько претерпел изменения. Зато на финале шоу тогда присутствовал лично Владимир Путин, стоявший в толпе качавшихся под треки молодых людей.
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«Битва за респект» (2008–2009). Старший брат мегапопулярных в десятые «Версусов» дебютировал на российском ТВ в эпоху, когда в России наконец начали появляться первые стадионные рэперы — например, группа «Центр», — а сам жанр набирал аудиторию сумасшедшими темпами. Для всех фанатов хип-хопа первые два сезона «Битвы за респект», участники которого не столько оскорбляли друг друга, сколько в краткие сроки писали (иногда хитовые) треки на заданную тему, был чем-то невиданным: в телеке внезапно стали показывать их молодых кумиров (ST, L'One, Ант из «25/17», Кажэ Обойма, Джиган), а судили это все дело настоящие мастодонты жанра, от Гуфа до Басты. Последним для «Битвы» сезоном стал третий — в нем оказалось куда меньше ярких и интересных участников, да и сам формат несколько претерпел изменения. Зато на финале шоу тогда присутствовал лично Владимир Путин, стоявший в толпе качавшихся под треки молодых людей. 
© МУЗ-ТВ
«Офис» (2006). Спустя год после выхода пилота культового сериала «Офис» в России стартовало одноименное реалити-шоу с ведущим Гариком Харламовым, в котором участники брали под свой контроль компанию по организации праздничных мероприятий и стартовый капитал. Победители проекта, определявшиеся величиной прибыли и СМС-голосованием, получали — уже в реальном мире, в качестве приза — запущенную в работу фирму (!) и 3 млн рублей на ее развитие. Такая поддержка малого бизнеса, впрочем, зрителей особо не заинтересовала — проект просуществовал всего год и был закрыт.
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«Офис» (2006). Спустя год после выхода пилота культового сериала «Офис» в России стартовало одноименное реалити-шоу с ведущим Гариком Харламовым, в котором участники брали под свой контроль компанию по организации праздничных мероприятий и стартовый капитал. Победители проекта, определявшиеся величиной прибыли и СМС-голосованием, получали — уже в реальном мире, в качестве приза — запущенную в работу фирму (!) и 3 млн рублей на ее развитие. Такая поддержка малого бизнеса, впрочем, зрителей особо не заинтересовала — проект просуществовал всего год и был закрыт. 
© ТНТ

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«Пресс-экспресс» (1992–1999). Если романтические шоу за последние 30 лет никак не утратили в популярности и актуальности — и ту же реинкарнацию «Любви с первого взгляда» вполне себе можно представить и в 2025-м, то вот «Пресс-экспресс» в наше время ощущается настоящим архаизмом. Передача, если вы вдруг так подумали, не рассказывала, как в кратчайшие сроки превратить один кубик на животе в восемь, но являлась обзором наиболее интересных газетных публикаций дня. «Пресс-экспресс» анонсировали как проект «либо для бедных и ленивых, либо для очень занятых людей», а его бессменным ведущим являлся скончавшийся в 2024-м журналист Андрей Егоршев. Из забавного: за 200 тыс. рублей главный редактор любого издания мог получить 2 минуты рекламного времени в эфире, а за 600 тыс. — целый десятиминутный сюжет, посвященный его газете или конкретной публикации, в субботнем выпуске.
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«Пресс-экспресс» (1992–1999). Если романтические шоу за последние 30 лет никак не утратили в популярности и актуальности — и ту же реинкарнацию «Любви с первого взгляда» вполне себе можно представить и в 2025-м, то вот «Пресс-экспресс» в наше время ощущается настоящим архаизмом. Передача, если вы вдруг так подумали, не рассказывала, как в кратчайшие сроки превратить один кубик на животе в восемь, но являлась обзором наиболее интересных газетных публикаций дня. «Пресс-экспресс» анонсировали как проект «либо для бедных и ленивых, либо для очень занятых людей», а его бессменным ведущим являлся скончавшийся в 2024-м журналист Андрей Егоршев. Из забавного: за 200 тыс. рублей главный редактор любого издания мог получить 2 минуты рекламного времени в эфире, а за 600 тыс. — целый десятиминутный сюжет, посвященный его газете или конкретной публикации, в субботнем выпуске. 
© ОРТ

Российское телевидение эпохи девяностых — нулевых не просто так столь часто вспоминают с сильнейшей ностальгией — это было время максимальных экспериментов, подарившее нам культовые передачи, от «Последнего героя» и «Сам себе режиссер» — до «Форта Боярд» и «Кто хочет стать миллионером?». В тысячный раз ворошить мейнстрим, пускай и легендарный, впрочем, дело последнее — потому вашему вниманию 10 отечественных передач недалекого прошлого, о которых вы, вероятно, уже давно не вспоминали (и которые в 2025 году могут показаться вполне себе сумасшедшими).

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