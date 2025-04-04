10 российских ТВ-передач прошлого, которые вызывают шок и ностальгию

«Пресс-экспресс» (1992–1999). Если романтические шоу за последние 30 лет никак не утратили в популярности и актуальности — и ту же реинкарнацию «Любви с первого взгляда» вполне себе можно представить и в 2025-м, то вот «Пресс-экспресс» в наше время ощущается настоящим архаизмом. Передача, если вы вдруг так подумали, не рассказывала, как в кратчайшие сроки превратить один кубик на животе в восемь, но являлась обзором наиболее интересных газетных публикаций дня. «Пресс-экспресс» анонсировали как проект «либо для бедных и ленивых, либо для очень занятых людей», а его бессменным ведущим являлся скончавшийся в 2024-м журналист Андрей Егоршев. Из забавного: за 200 тыс. рублей главный редактор любого издания мог получить 2 минуты рекламного времени в эфире, а за 600 тыс. — целый десятиминутный сюжет, посвященный его газете или конкретной публикации, в субботнем выпуске.