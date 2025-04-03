Власти США отказали в УДО ученой из России

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) ученой из России Ксении Петровой, которая работала в Гарвардской школе медицины. Об этом пишет Bloomberg.

© Соцсети

По данным агентства, иммиграционная и таможенная полиция (ICE) остановила Петрову 16 февраля в бостонском аэропорту Логан в связи с тем, что ученая не внесла в декларацию эмбрионы лягушек, которые ввезла в страну из Франции в рамках своего исследования.

Сотрудники ICE предоставили ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет.

Петрова выбрала первый вариант. Она объяснила свое решением тем, что опасается политического преследования на родине (в 2022-м ее задерживали в России за участие в митингах против боевых действий на Украине).

После этого служба решила задержать ее, уточнил адвокат Григорий Романовский. Заседание миграционного суда по ее делу было назначено на 7 мая. Ученая подала ходатайство об УДО до слушаний, но его отклонили.

В ICE уточнили, что Петрова не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать.

Кроме того, при вынесении решения об отказе, служба приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» россиянки и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США», пояснили правоохранители.